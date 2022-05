Un partenariat « stratégique et commercial » réunit désormais Ima et Goglio, deux des principaux constructeurs mondiaux de machines de conditionnement de café. Les deux entreprises italiennes sont en partie concurrentes sur ce segment de marché, la première intervenant notamment au niveau du conditionnement mais aussi de l’encaissage et de la fin de ligne, quand la deuxième propose le remplissage et le conditionnement mais développe aussi les matériaux d’emballage, ce que ne fait pas la première. Annoncé lors du dernier Ipack-Ima, le salon de l’emballage transalpin qui a eu lieu la semaine dernière à Milan (Italie), cet accord vise à mettre à la disposition des torréfacteurs des solutions de conditionnement plus efficientes et plus durables. Au menu, des solutions complètes, allant du traitement des grains de café jusqu’aux opérations de palettisation, et des matériaux plus en phase avec l’environnement. Les sachets utilisés pour emballer le café sont, en effet, parmi les plus barrière du marché. Cela est nécessaire pour préserver les arômes du produit. Or, qui dit barrière dit aussi généralement films complexes, associant divers matériaux plastiques et de l’aluminium, donc plus difficiles à recycler, voire pas du tout. Ima mettra à disposition de son associé l’OpenLab, son réseau de laboratoires et centres d'essais afin de développer des matériaux plus faciles à recycler, ou qui sont compostables ou biodégradables.

Valeur ajoutée

« Nous avons besoin de partenariats solides si nous voulons renforcer notre présence sur le marché. En unissant nos efforts, nous offrons une valeur ajoutée non seulement aux clients mais aussi aux partenaires et aux fournisseurs », expliquent Klaus Peters, directeur de la division alimentaire chez Ima, et Davide Jarach, responsable du développement stratégique du groupe Goglio. Pour autant, cet accord restera purement stratégique et commercial. Toute fusion des deux entreprises ni même de leurs divisions focalisées sur le marché du café a été formellement exclu.

Si Goglio est présent dans le domaine du café depuis de très nombreuses années, Ima s’y est intéressé plus tard. Le constructeur basé à Bologne, qui réalise un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros avec 6200 personnes, a notamment créé ce qu’il appelle le Coffe hub pour focaliser ses compétences sur ce marché particulier. Cette stratégie a conduit à l'acquisition d’entreprises qui, comme Petroncini Impianti, sont présentes dans la torréfaction et le traitement du produit, et d’autres, à l’instar de Preafico Automation et Tecmar qui interviennent davantage sur la partie emballage. Grâce à ce « hub », Ima prétend aujourd’hui être en mesure d'offrir des services de conseil et toute la technologie nécessaire à la construction d'usines complètes, de la réception du café vert à la palettisation des produits en passant par la torréfaction, le broyage, le conditionnement en dosettes, capsules ou sachets, jusqu’au regroupement en lots et l’encaissage.

Quant à Goglio, il réalise un chiffre d’affaires de 396 millions d’euros avec 1800 personnes. Fondée en 1850, l’entreprise a bâti sa renommée sur le conditionnement du café, en nouant des partenariats historiques avec des poids lourds du secteur comme Lavazza. Goglio développe des solutions tout-en-un, comprenant les ensacheuses et les matériaux d’emballage. La société, qui est basée à Daverio, au nord de Milan (Italie), a élargi, depuis, son domaine d’activité à d’autres marchés comme l’alimentaire, la chimie, l’alimentation animale, la cosmétique et les détergents.