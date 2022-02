«Il y a une vraie dépendance des industries agroalimentaires à l'huile de tournesol ukrainienne», pour Nathan Cordier d'Agritel

L'Usine Nouvelle. - Quelle est la situation sur les marchés des céréales, après l'attaque de la Russie en Ukraine ?

Nathan Cordier. - La situation est inédite. Après une journée de forte hausse le 24 février, les marchés opèrent des corrections, mais il plane encore beaucoup d'incertitudes. Les principales interrogations pour les céréales dans cette région concernent le blocage de la Mer noire et sur l'impact de la guerre sur la logistique des céréaliers en Ukraine. Il faut savoir qu'il reste encore beaucoup de céréales à sortir d'Ukraine et de Russie. Pour le blé, on parle respectivement de 6 et 8 millions de tonnes qui n’ont pas encore été exportées.

[...]