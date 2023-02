« Il y a quinze ans, Axelera s’inscrivait déjà dans les tendances fortes d’aujourd’hui », Pierre-Yves Bondon (président)

InfoChimie magazine : Vous avez pris la présidence du pôle Axelera en juin 2021. Depuis votre nomination, avez-vous constaté l’émergence de tendances et de thématiques phares ?

Pierre-Yves Bondon : En s’appuyant sur la feuille de route stratégique du pôle, nous nous apercevons que depuis sa création, il y a quinze ans, le pôle s’inscrivait déjà dans les tendances fortes d’aujourd’hui : les matières premières renouvelables, le concept d’usine éco-efficiente, les matériaux et produits de performance, la valorisation des produits en fin de vie et des sous-produits, et la préservation des ressources eau, air, sol. Nous sommes complétement en phase avec ces dernières, qu’elles soient liées à l’environnement ou encore à l’innovation, très souvent corrélées aux évolutions sociétales. C’est la raison pour laquelle il n’a pas été jugé adéquat, lors du dépôt de dossier pour la phase V, de revenir sur les cinq thèmes principaux de cette feuille de route qui étaient déjà parfaitement en ligne avec les grandes préoccupations actuelles.

Les thématiques de l’hydrogène et du captage et de la valorisation du dioxyde de carbone sont-elles en train de bouleverser l’écosystème ?

P-Y.B. : Nous sommes vraiment dans une période de concrétisation de projets. En effet, l’échelle TRL – Technology Readiness Level – augmente progressivement pour ces thématiques. Les sujets de recherche fondamentale, qui visent à lever certains verrous technologiques, sont toujours d’actualité, mais les démonstrateurs se développent à l’échelle industrielle. IFPEN a notamment développé un procédé « grandeur nature », en collaboration avec des aciéries dans le Nord de la France, qui va permettre de capter le dioxyde de carbone (CO 2 ), qui sera ensuite valorisé dans les filières de réutilisation du CO 2 . De même, l’hydrogène est une technologie plus ou moins mature au niveau de la pile à combustible, mais la vraie problématique consiste aujourd’hui à produire de l’hydrogène vert, dont la fabrication est coûteuse en énergie. Pour que le procédé soit vertueux, il nécessite une source d’énergie décarbonée. À titre d’exemple, le projet de construction d’une usine de pile à combustible,

