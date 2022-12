« Il ne faut surtout pas raisonner en termes de matériaux ! », prévient Frédéric Chateauneuf (Oxalyna)

Emballages Magazine : Pouvez-vous présenter en quelques mots et expliquer la genèse d’Oxalyna ?

Frédéric Chateauneuf : Je m’appelle Frédéric Chateauneuf et j’ai 51 ans. Après une vie professionnelle dans le monde de la plasturgie, j’ai ressenti le besoin de créer ma propre structure de consultant pour accompagner les entreprises dans leur transition écologique et leurs réflexions en matière d’écoconception. Mon parcours dans l’industrie m’a conduit à occuper différentes fonctions, directions générale et commerciale, responsable technique, production. J’ai obtenu en 1997 une maîtrise en science et techniques en matériaux polymères et ingénierie des matériaux à l’université d’Aix-Marseille. Je définirais mon profil comme « vraiment 360 ». J’ai suivi une formation au sein d’un incubateur pour pouvoir définir avec précision mon offre.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]