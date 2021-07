"Il ne faut pas s’enfermer dans une seule vision du quantique" estime Jean Dalibard, médaillé d’or 2021 du CNRS

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Frédérique PLAS/LKB/CNRS Jean Dalibard dans le laboratoire Kastler-Brossel (LKB), face à un banc optique utilisé dans ses travaux.

L'Usine Nouvelle. Vos travaux de recherche vous valent cette année la médaille d’or du CNRS. Sur quoi portent-ils ?

Jean Dalibard. J’ai débuté dans les années 1980. A l’époque, personne ne parlait de simulation quantique. Nous nous intéressions à la possibilité de manipuler des atomes avec des lasers, qui avaient été inventés dans les années 1960-70. Nous avons commencé par pousser les atomes, puis nous avons essayé de les refroidir : de baisser leur vitesse, diminuer leur agitation, donc leur température. A cette époque, le grand jeu était de réussir à rendre des atomes individuels les plus froids possible, jusqu’à les piéger. Car quand les atomes bougent peu, on peut les observer longtemps et faire des mesures très précises sur leur état. La motivation initiale était donc métrologique, et elle a abouti, notamment sous l'impulsion de Christophe Salomon, à l’horloge à atomes froids, qui fournit une bien meilleure définition du temps. Est venue ensuite la mesure de l’espace. En observant comment les atomes tombent, on peut mesurer la gravitation, et en comprenant comment ils sont sensibles à une rotation de leur environnement, pour mettre au point des gyromètres.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]