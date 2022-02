«Il n’y a pas de solution militaire à l’invasion de l’Ukraine par la Russie», estime Patrick Bellouard, président honoraire de l’association Eurodéfense-France

L'Usine Nouvelle. - La France se propose de livrer des équipements défensifs aux forces ukrainiennes. De quoi s’agit-il ? En quoi cela peut-il aider l’Ukraine ?

Patrick Bellouard. - Par équipements défensifs, on entend typiquement des radars, des systèmes de communication et de détection. Cela peut être aussi des missiles anti-aériens, anti-chars… Ils sont destinés à détruire les vecteurs qui participent à l’agression. Je ne pense pas que la France fournisse à l’Ukraine des armes capables d’atteindre des cibles sur le territoire russe.

C’est donc plus symbolique qu’autre chose ?

Cela montre avant tout aux Ukrainiens que l’Occident ne les laisse pas tomber. Cela pourrait leur permettre de résister un peu plus longtemps mais cela ne changera pas l’issue attendue du conflit militaire avec la Russie.

Et si ce soutien allait plus loin, avec la livraison d’avions et de char de combat ?

[...]