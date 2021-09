"Il n'y a pas de risque de pénurie" dans l'agroalimentaire, affirme Nathan Cordier, analyste chez Agritel

15 jours gratuits et sans engagement

L'Usine Nouvelle - Quelles sont les principales causes de l'augmentation des prix dans les céréales ?

Nathan Sellier - Sur le marché des céréales, la demande est aujourd'hui plus forte que l'offre. Cela s'explique essentiellement par des conditions climatiques exceptionnelles et donc une mauvaise récolte, tant pour les pays exportateurs que sur les importateurs nets comme l'Afrique du Nord. Conséquence de ces intempéries, ces pays ont augmenté de manière significative leur demande. Par ailleurs, la Chine continue d'accroître ses besoins. En face, l'offre n'est pas suffisante pour répondre à toute cette demande, ce qui a pour effet de faire mécaniquement augmenter les cours.