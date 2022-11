«Il manque un milliard d'euros par an pour moderniser le réseau ferroviaire», prévient le chercheur Aurélien Bigo

L'Usine Nouvelle - Le président de la République vient d’annoncer un objectif de 10 RER métropolitains. Est-ce réaliste et si oui à quel horizon ?

Aurélien Bigo - La question des RER métropolitains est déjà en réflexion ou en projet dans quelques métropoles. Le soutien annoncé de l'Etat serait une bonne chose, mais pour l'instant il y a peu d'annonces concrètes sur ces soutiens, notamment financiers. Dans un contexte de sous-financement de l'ensemble du système ferroviaire, il faudra veiller à ce que ces investissements ne se fassent pas au détriment du réseau ferroviaire existant et des mobilités durables dans les territoires moins denses.

Justement, pour doubler les parts du ferroviaire dans les transports à l'horizon 2030, comme le vise le gouvernement, de quels financements a-t-on besoin ?

Il existe un réel manque de financements évoqué par un très grand nombre d’acteurs, à droite, comme à gauche. Actuellement, les 2,8 milliards du Contrat de performance entre l’Etat et SNCF Réseau suffisent tout juste à maintenir le réseau. Or il faut le moderniser pour développer l’offre et la qualité de service, si on veut passer à des échelles de trafics supplémentaires. Il manque à minima 1 milliard d’euros par an pour moderniser le réseau. Et le chiffre de 100 milliards d’euros sur 15 ans annoncé par Jean-Pierre Farandou pour doubler les parts modales pour le fret et les voyageurs montre l’ampleur des financements potentiellement nécessaires.

Est-il réellement possible d’atteindre cet objectif en 2030 ?

