«Il faut un plan de modernisation de 300 millions d’euros pour Aubert et Duval», annonce Olivier Andriès, directeur général de Safran

L'Usine Nouvelle. - Quelle importance revêt la reprise d'Aubert et Duval par Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital pour la filière aéronautique et l’industrie française ?

Olivier Andriès. - Il en va de la souveraineté de la filière aéronautique française et européenne et de la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement. Aubert et Duval est un fournisseur stratégique critique pour Airbus et Safran, ainsi que pour d’autres industriels comme Dassault Aviation, Nexter, Naval Group et Framatome, mais aussi du point de vue de l’Etat. Le 18 février, l’Etat a d’ailleurs institué une action spécifique au capital d’Eramet afin de protéger certains actifs détenus par Aubert et Duval, car considérés comme stratégiques.

Et pour Safran, quels sont les enjeux de cette reprise ?

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]