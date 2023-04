«Il faut revenir à l'humain et respecter les gens», affirme Jean-Michel Frixon, ex-ouvrier de Michelin devenu conseiller de ses managers

L'Usine Nouvelle - Vous n'auriez pas pu écrire votre deuxième livre, L'ouvrier qui murmurait à l'oreille des cadres, sans la publication de votre premier ouvrage, Michelin, matricule F276710. Que racontait-il ?

Jean-Michel Frixon - Il raconte ma carrière chez Michelin, de mon entrée comme coursier pour le courrier en 1976, à ma retraite en 2019. Je suis entré chez Michelin sans diplôme, donc j’ai occupé plusieurs petits boulots. Je me souviens d’ailleurs avoir distribué L’Usine Nouvelle de nombreuses fois au sein de l’entreprise. Dans les années 1990, une période de turbulences économiques a secoué le navire Michelin et une vague de licenciements a eu lieu à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), dans les postes tertiaires. Je raconte dans le livre que nous devions passer un par un devant notre chef de service pour connaître notre sort. Cela a été terrible. J’ai été licencié et on m’a qualifié de "parasite" parce que je n’avais pas de diplôme au moment de l’annonce de mon licenciement. J’ai quand même voulu terminer ma semaine de travail et un responsable du personnel m’a offert in extremis une opportunité de continuer chez Michelin, comme ouvrier, en 3x8. C’était une période difficile mais la bienveillance d’un chef d’équipe que j’ai eu par la suite et le sport [Jean-Michel Frixon est notamment triple champion du monde vétéran de marche athlétique, ndlr] m’ont sauvé la vie. La femme de ce chef avait été ma collègue. Elle s’était jetée sous un train après avoir mal vécu une mutation.

