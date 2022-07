«Il faut relativiser le risque de violation des échanges en piratant un routeur», selon Gerome Billois (Wavestone)

A chaque nouvelle législature, les députés reçoivent leur paquetage. Certains d’entre eux, comme Eric Bothorel sur Twitter (qui a depuis effacé son tweet), se sont étonnés d’avoir reçu un routeur de la marque chinoise Huawei. Cette entreprise a dans le passé suscité des interrogations sur ses liens avec l’Etat chinois et a même été l’enjeu de tensions diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis. De là à imaginer que les députés français allaient possiblement être « mis sur écoute », il y a un pas... que certains se sont empressés de franchir. Nous avons donc demandé à Gerome Billois, associé en cybersécurité chez Wavestone de rappeler à quoi servait un routeur, quelles informations on pouvait récolter par ce biais et les parades qui pouvaient être mises en place.

L’Usine Nouvelle. - Où en est-on aujourd’hui de l’interdiction des matériels produits par Huawei ?

Gerome Billois. - Les restrictions concernent essentiellement les équipements de cœur de réseau des opérateurs de télécommunications. Toutefois, il faut avoir à l’esprit qu’il s’agit d’interdiction partielle. Il est toujours possible de demander une autorisation à l’Etat, en s’adressant à l’ANSSI. Les routeurs et les modems grand public ne sont pas concernés.

[...]