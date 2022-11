"Il faut enterrer la hache de guerre entre l'entreprise et l'école", selon le ministre de l'Industrie Roland Lescure

L’Usine Nouvelle - C’est votre première Semaine de l’industrie en tant que ministre chargé du secteur, à quoi sert cette initiative et l’avez-vous fait évoluer ?

Roland Lescure - Nous souhaitons donner envie d’industrie, ce que nous avons commencé à faire depuis cinq ans avec des mesures de compétitivité, le programme France relance et maintenant France 2030 qui se déploie rapidement. Sur cette semaine, c’est une action décentralisée partout dans les territoires et je ferai deux à trois déplacements par jour avec d’autres ministres. J’ai aussi souhaité ouvrir le ministère de l’Economie avec une opération « Bercy fait son industrie » le 24 novembre. Cet événement sera essentiellement destiné aux jeunes : presqu’un millier de scolaires viendront rencontrer des industriels et le ministre de l’éducation, Pap Ndiaye sera également présent. Nous proposerons entre autre un TEDx en faisant intervenir des hommes et surtout des femmes de l’industrie, et pas seulement des grands patrons mais aussi des techniciens, des ingénieurs, des jeunes. Nous organisons aussi un grand concours d’éloquence dont la finale sera le «procès de l’industrie». Il y aura un procureur, un accusé, un avocat. Et j’espère que l’industrie gagnera à la fin !

Question plus personnelle, après quelques mois dans ce poste qu’avez-vous appris de cet univers ?

Ce que je retiens c’est l’attachement très fort de tous les acteurs que je rencontre, les managers, les actionnaires, les salariés, les organisations syndicales, à leur outil de production et à leur produits. A tel point, par exemple, qu’une forge en Moselle a décidé dans le cadre d’un accord d’entreprise de passer en travail de nuit pour faire face au coût de l’énergie. Tout le monde a été d’accord y compris les salariés qui ont bien sûr été augmentés au passage car ils savaient que c’était une manière de sauver l’entreprise.

[...]