« Il faut concevoir une bonne "après-vie" du plastique », confie Daniel Solomita (Loop industries)

Emballages Magazine : Vous recyclez le « non-recyclable », pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie ?

Daniel Solomita : C’est une technologie de recyclage avancée. Nous faisons de la dépolymérisation du polyéthylène téréphtalate (PET), le type de plastique le plus utilisé pour les emballages, les bouteilles d’eau, flacons de gel douche et de shampoing. Et nous traitons aussi les fibres de polyester contenu dans les vêtements. Ces deux produits sont faits avec les mêmes monomères et sont issus de la pétrochimie. Nous enlevons les résidus issus de la pétrochimie, nous défaisons la chaine du polymère, nous purifions jusqu’à un état pur et après nous les réintroduisons dans un nouveau produit. C’est comme cela que nous arrivons à recycler un vieux pantalon pour le transformer en un flacon de gel douche pour L’Occitane par exemple.

[...]