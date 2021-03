« Il faudrait interdire l’octocrylène dans les produits cosmétiques», juge Didier Stien du CNRS

L'Usine Nouvelle - Qu’est-ce qui était réellement connu au sujet de la dangerosité de l’octocrylène avant cette étude ?

Didier Stien - Il était démontré que l’octocrylène était toxique pour les coraux, et que par certains mécanismes il était capable de se cacher dans l’environnement, ce qui explique pourquoi il n’a pas été détecté autant qu’on aurait pu auparavant. Ce que l’étude démontre pour la première fois concerne la benzophénone. Il était admis dans que dans la production industrielle d’octocrylène on trouve toujours une petite quantité de benzophénone. Sauf que, par une réaction chimique, l’octocrylène se transforme en benzophénone, et ce dès la production du produit, et que la concentration augmente systématiquement avec le temps. C’est ça la vraie découverte.

Faut-il pour ça que le produit soit ouvert ?

Non, scellé ou pas, l’ocrocrylène se dégrade, produisant de la benzéphénone, car cette réaction chimique se fait sans oxygène.

L’industrie cosmétique évoque des études « éparses » sur l’ingestion et la bioaccumulation de filtres solaires dans la faune marine. Rien n’est prouvé ?

Il y a de plus en plus de travaux et de plus en plus d’évidences qu’il y a de l’octocrylène et d’autres molécules dans les coraux. Nous pensons sérieusement que le réchauffement climatique n’est pas la seule cause de dégradation des coraux.

