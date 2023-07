«Il faudra arbitrer sur la biomasse», prévient Jean-Philippe Puig, directeur général d'Avril

L'Usine Nouvelle - Le gouvernement met la pression pour faire baisser les prix alimentaires, notamment celui des huiles. Où en sont vos marques Lesieur et Puget ?

Jean-Philippe Puig - Nous avons déjà baissé le prix de l’huile de tournesol d’environ 20 % dans les négociations achevées fin février. Nous sommes retournés à la table des négociations à l’appel du gouvernement mi-mai. Nous avons deux sujets : l’huile de tournesol, dont le prix continue de baisser, et l’huile d’olive, dont le prix a triplé et augmente toujours. Nous sommes en discussion pour répercuter ces évolutions. La sécheresse de l’an dernier en Espagne a quasiment divisé par deux la production et la situation actuelle augure d’une nouvelle récolte faible.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]