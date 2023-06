«Il est possible de faire des mines responsables et durables», selon le directeur général d'Imerys Alessandro Dazza

L'Usine Nouvelle - Les projets de mines en Serbie ou au Portugal rencontrent de fortes oppositions locales. Pourquoi le vôtre, en France, réussirait?

Alessandro Dazza - L’industrie minière, en raison de son passé, n’a pas une réputation exceptionnelle. Mais le monde a changé. Il est possible de faire des mines responsables et durables. Elles ne sont pas sans impact, évidemment. Nous avons des avantages: nous partons d’une carrière existant depuis cent cinquante ans, intégrée dans l’histoire minière de la région. Nous avons aussi fait des choix, souvent coûteux, pour limiter l’impact physique et l’empreinte de la mine afin de favoriser son acceptabilité. Je suis convaincu que le projet aboutira, mais tant qu’il n’est pas fini, il y a un risque. Nous communiquons le plus possible de façon proactive et avons choisi d’être le plus transparents.

[...]