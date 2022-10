«Il est impossible de dire si les prix de l'énergie seront plus bas dans quelques semaines», juge Emmanuelle Wargon à la CRE

L'Usine Nouvelle. - Comment la Commission de régulation de l'énergie (CRE) contribue-t-elle à la course vers la sobriété énergétique?

Emmanuelle Wargon. - Nous vivons une crise d'approvisionnement en électricité et en gaz qui a deux conséquences: elle crée un écart entre l’offre et la demande, et fait beaucoup monter les prix. C’est un problème autant de volume, que de prix. C’est pourquoi il faut agir sur l’offre et la demande. Nous soutenons un certain nombre de mécanismes de marché pour aider à la maîtrise de la demande, comme l’appel d’offres «interruptibilité» en gaz. Pour l’électricité, la CRE a aussi mené un travail visant à rendre plus attractives les options heures pleines et heures creuses, et pour que les modalités d’effacement [la réduction ponctuelle dans le temps des consommations, ndlr] pour les entreprises et les particuliers soient les plus efficaces possibles.

Comment pouvez-vous favoriser la baisse de la consommation?

[...]