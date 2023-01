« Il a fallu repenser le modèle du fast-food, basé sur le jetable », explique Benjamin Peri (Pyxo)

Emballages Magazine : Le marché ne manque pas d’experts, souvent plus réputés que vous et revendiquant une plus longue expérience. Pourquoi pensez-vous que McDonald’s vous a choisi ?

Benjamin Peri : Il est vrai que nous n’existons que depuis 2018 et que les concurrents commencent à être nombreux sur le marché. Certains sont spécialisés dans le lavage, quand d’autres sont issus de l’univers de l’emballage. Il y a ceux qui sont plus proches de l’industrie et ceux qui ont davantage d’expérience dans la restauration ou l’événementiel. Notre expertise porte sur l’ensemble de ces métiers. McDonald’s a sans doute apprécié cette vision globale. Nous sommes intervenus sur le choix de ses contenants, en apportant des réponses sur la traçabilité grâce à la RFID, mais aussi sur des aspects plus opérationnels liés au lavage, à l’implantation des machines dans les magasins, à la formation du personnel, à la gestion des stocks. Enfin, il a fallu informer les consommateurs et c’est sûrement ce qui nous a pris le plus de temps. L’enseigne ne voulait pas pénaliser ses clients. Elle voulait aussi profiter de cette transition nécessaire pour améliorer ses services.

