Ikea réduit encore ses activités en Russie

"Malheureusement, les circonstances ne se sont pas améliorées et la guerre dévastatrice se poursuit. Les entreprises et les chaînes d'approvisionnement du monde entier ont été lourdement touchées et nous ne voyons pas la possibilité de reprendre les opérations de sitôt", a déclaré Ingka Groupe, propriétaire des magasins Ikea en Russie, dans un communiqué.

Il a ajouté qu'il ne voyait pas de possibilité de reprendre les ventes dans le pays dans un avenir prévisible.

Le géant suédois fait partie des plus de 1.000 entreprises occidentales qui ont réduit leurs activités en Russie depuis que Moscou a lancé son offensive en Ukraine.

Certains groupes ont vendu leurs opérations à des franchisés locaux, comme McDonald's Corp, dont les restaurants ont rouvert dimanche en Russie avec un nouveau propriétaire et sous une nouvelle marque, tandis que d'autres ont fermé leurs magasins pour le moment.

Ikea a ainsi temporairement fermé ses magasins russes et cessé de s'approvisionner dans le pays en mars, tout en s'engageant à continuer à payer ses employés jusqu'à la fin d'août.

Le propriétaire de la marque Inter IKEA a déclaré qu'il allait commencer à chercher de nouveaux propriétaires pour ses quatre usines et réduire le nombre d'employés.

L'entreprise compte près de 15.000 salariés en Russie.

"L'importation et l'exportation de produits Ikea en Russie et Biélorussie restent en suspens", a déclaré le groupe suédois.

Ikea, dont le premier magasin en Russie a ouvert ses portes en 2000, exploite aujourd'hui 17 magasins et 14 centres commerciaux dans le pays, a-t-il précisé.

L'activité de vente au détail reste en suspens, mais Ikea a laissé entendre qu'il pourrait ouvrir les portes aux Russes pour une dernière fois.

"Pour assurer les processus commerciaux nécessaires, nous organisons la vente aux employés et aux clients des articles de ménage qui se trouvent dans nos entrepôts. Les dates seront annoncées prochainement", a-t-il déclaré.

