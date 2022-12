Ikea mise sur le transport par barge pour livrer ses clients parisiens

Habitants de Paris (à l’exception du 17ème et du 18ème arrondissement), vos meubles Ikea arriveront toujours en kit. De l’huile de coude restera à prévoir, mais elle se fera au terme d’une livraison à l’empreinte carbone moindre. Depuis la mi-décembre, la filiale française (12 054 personnes, 3,28 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021, 36 magasins) du géant de l’ameublement expédie les commandes passées par ses clients résidant dans la capitale par barge et par camionnettes électriques. «La livraison fluviale permet de massifier les livraisons. Chaque année, nous allons économiser 300 000 kilomètres. Les créneaux de livraisons vont aussi être honorés de manière plus fiable», s’enthousiasme Emma Recco, directrice de la stratégie et du développement de l’activité d’Ikea France.

