IHG: Le revenu par chambre disponible dépasse les niveaux pré-COVID au troisième trimestre

Les opérateurs hôteliers profitent du fait que les gens dépensent plus pour voyager et réservent des séjours plus longs à l'hôtel, ce qui augmente les taux d'occupation et les prix, bien qu'ils soient confrontés aux risques d'une inflation tenace et à la hausse du coût de la vie qui assombrissent la demande en vue de la saison hivernale.

Le groupe hôtelier britannique a également annoncé que son directeur financier, Paul Edgecliffe-Johnson, quitterait ses fonctions dans six mois pour devenir directeur financier de l'opérateur de paris sportifs Flutter Entertainment.

IHG, qui exploite également les chaînes hôtelières Crowne Plaza, Regent et Hualuxe, a déclaré que son RevPAR trimestriel - un indicateur clé de la performance de l'industrie hôtelière- est ressorti 2,7% plus élevé que la même période en 2019, avant la crise sanitaire provoquée par le COVID-19.

Les niveaux d'occupation au cours du trimestre restent toutefois inférieurs à ceux de 2019, mais le taux journalier moyen, qui mesure le revenu gagné pour une chambre occupée par jour, a augmenté de 11% par rapport à 2019, a déclaré le groupe britannique.

(Rédigé par Radhika Anilkumar à Bangalore ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)