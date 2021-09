IGE+XAO digitalise la conception et la fabrication des armoires électriques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Avec SEE Electrical 3D Panel+ et SEE Electrical 3D Shopfloor, la société s’adresse notamment au marché des tableaux, coffrets et armoires de distribution montés-câblés en hausse de 6 % pour un volume d’affaires de 450 millions d’euros. « Avec nos solutions, nos clients optimisent la production des tableaux et armoires dès leur conception en anticipant les risques et surcoûts liés à la fabrication grâce à digitalisation de leur conception. »

Maquette numérique

SEE Electrical 3D Panel+ digitalise la conception de l’armoire en créant une maquette numérique en 3D. Dès la conception du produit, la solution optimise le dimensionnement de l’enveloppe, le placement des composants et la longueur des câbles. « La maquette numérique est le reflet exact du produit fini, tant sur le plan mécanique que sur le plan électrique. Elle permet de valider la conception et de simuler l’ensemble du processus de fabrication pour améliorer la productivité. »

Pour faciliter le travail des câbleurs

SEE Electrical 3D Shopfloor concerne, quant à lui, la phase d’assemblage et de fabrication des tableaux. « Shopfloor est un assistant digital de montage qui permet la préparation des éléments à assembler et donne au câbleur accès à toutes les données nécessaires à la fabrication de son armoire. Il comprend par exemple un système de code-barres qui permet d’identifier l’emplacement de chaque fil pour effectuer un bon raccordement ». « Avec Shopfloor, les erreurs sont fortement réduites et le gain de temps est de plus de 15 %. »

Contenu proposé par IGE+XAO

info@ige-xao.com