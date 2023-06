IGE+XAO : Des logiciels pensés pour concevoir et maintenir les systèmes électriques des avions

Dans l’Industrie, le Bâtiment, l’Énergie, l’Automobile ou bien sûr l’Aéronautique, l’ingénierie électrique est de plus en plus présente et sophistiquée. Et pour la gérer, le groupe IGE+XAO conçoit, produit et commercialisé depuis plus de 35 ans des logiciels de CAO et de gestion du cycle de vie (PLM) finement élaborés pour répondre aux besoins de ces industriels et leur permettre d’intégrer au mieux les innovations de leurs systèmes électriques. « Sans même parler d’avion électrique, les avions s’électrifient et vont s’électrifier davantage, depuis les commandes jusqu’au roulage en passant par leur connectivité. Or, plus la puissance électrique se déploie dans les appareils, plus les câblages sont présents. Ce qui engendre plus de complexité lors de la conception comme lors de la maintenance des avions, explique Rodolphe Héliot, CEO de IGE+XAO. C’est pour gérer cette complexité de nos clients que nous développons des logiciels de plus en plus intelligents et immersifs. »

Innover pour accompagner les grands constructeurs comme les nouveaux acteurs

Ces logiciels, ils les conçoivent pour les constructeurs historiques, comme Airbus, mais aussi pour les nouveaux entrants sur le marché de l’aéronautique, lesquels sont aujourd’hui largement portés sur l’électrification de l’avion justement.

« Néanmoins, leurs exigences sont différentes, souligne Rodolphe Héliot. Les PLM que nous développons sont généralement des systèmes assez lourds à déployer et conviennent à des organisations et des structures industrielles comme celles d’un géant comme Airbus. Mais les start-ups de l’aéronautique n’ont pas un an pour déployer un système et sont donc en demande de logiciels plus simples et rapides à déployer même si moins riches et complexes. Pour ces clients, nous avons développé un logiciel « software-as-a-service ». Cela veut dire qu’une fois ont acheté la solution, ils ont seulement besoin de se munir d’une adresse web, d’un login et d’un mot de passe et tout est à leur disposition dans le cloud ».

Et IGE+XAO innove aussi en continu pour améliorer l’efficacité opérationnelle de ses clients dans l’aéronautique, pour la maintenance des systèmes électriques notamment.

« Historiquement la maintenance d’un avion c’est 500 classeurs rien que pour la partie électrique », rappelle son CEO. Or, il n’y a quasiment jamais deux avions identiques. Chaque fois qu’une maintenance était nécessaire, il fallait donc au technicien sortir ses centaines de classeurs, établir le bon diagnostic et mettre à jour la documentation. « La numérisation vient donc considérablement changer et faciliter les opérations, estime Rodolphe Héliot. Avec nos logiciels, on participe à la mise en œuvre de la maquette digitale d’un avion, sa partie électrique plus précisément. Ce qui permet à un constructeur de livrer un avion à une compagnie en lui fournissant non pas la donnée brute mais une application d’accès à la donnée pour la maintenance. » Concrètement, les logiciels développés par IGE+XAO permettent aux techniciens de maintenance d’accéder à une navigation 3D pour détecter et réparer précisément et rapidement. « Sur sa maquette 3D, le technicien va pouvoir visualiser l’origine de l’erreur, basculer dans une vue du schéma électrique pour identifier l’équipement en défaut et le relier à la maquette 3D pour le situer dans l’appareil et ne démonter que la partie à réparer », précise Rodolphe Héliot. Chez Airbus, qui a intégré le logiciel d’IGE+XAO, l’application s’appelle airnavX.

Spécialiste des logiciels pour l’ingénierie électrique, IGE+XAO s’avère donc être un partenaire technologique de grande qualité pour tirer toute la valeur d’une chaîne numérique intégrée, de la conception à l’exploitation.

www.ige-xao.com/fr

Tél. +33 (0)5 62 74 36 36

Pour les contacts locaux à l’étranger :

www.ige-xao.com/fr/contact/

Contenu proposé par IGE+XAO