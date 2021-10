IFM : IIot moneo, toutes les promesses du 4.0

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Présent dans 85 pays et employant plus de 7 000 personnes pour un CA de 1 Mds€, le groupe allemand ifm est depuis 1969 un acteur majeur et toujours innovant du secteur des capteurs industriels.

Dans son évolution et en quelques années seulement, il vient de passer de fabricant à, plus globalement, offreur de solutions pour l’industrie 4.0. « ifm a compris très tôt qu’avec le numérique l’on pouvait aider encore bien plus nos interlocuteurs de tous les jours, dans leur métier. C’est donc sous cet angle que nous avons investi le vaste champ prometteur du numérique.

L’attente, remontée là encore du terrain, était sans équivoque. Il y avait un besoin d’autonomie pour les utilisateurs de nos produits et solutions, impliquant une utilisation simple des outils sans devoir faire appel aux spécialistes de la programmation », explique Samuel Gilette, ifm Solution Sales Engineer.

À l’avant-garde des besoins des entreprises industrielles

Dans cette démarche, ifm a acquis une dizaine de sociétés avec lesquelles le groupe avait déjà travaillé pour accélérer le développement et la mise sur le marché de ses solutions logicielles.

Sa plateforme IIot moneo est aujourd’hui à l’avant-garde des besoins concrets de ses clients pour engager les défis à venir.

Conformément aux perspectives du 4.0, moneo répond à toute la palette de profils utilisateurs ou métiers, comme la maintenance, la performance, l’efficacité énergétique, la qualité, l’amélioration continue. « Notre plateforme appelée à collecter, afficher, analyser, échanger toutes les données associées à la qualité et à la performance vise la plus directe et simple utilisation quel que soit l’environnement. C’est le point clé de notre solution ! », synthétise Samuel Gillette.

Et cette simplicité s’exprime à tous les niveaux. Dans la collecte, il est possible de récupérer tout type de capteur de technologie IO-Link (la référence du 4.0 pour les capteurs) mais aussi tout ce qui concerne la vibration, primordiale pour la maintenance ainsi que depuis les automates ou encore les serveurs OPC-UA. Dans l’usage, Moneo assure un accompagnement du paramétrage par des wizards, la création des dashboard en quelques clics… Pour l’analyse et le diagnostic, la solution offre un accès direct aux données historisées avec possibilité de corrélation par simple glisser/déposer.

Une équipe dédiée pour un accompagnement personnalisé

Moneo, c’est aussi une facilité d’accès et de déploiement avec d’abord sa technologie web ne nécessitant qu’un navigateur Web standard. Enfin, la plateforme d’ifm a toute la capacité pour échanger des données avec des outils tiers, MES, ERP, GMAO, outils d’analyse spécialisés (prédictif).

« Nous répondons aux besoins des clients désireux de passer au 4.0, en fournissant le hardware et le software, ainsi que tout l’accompagnement nécessaire avec notre équipe dédiée pour la mise en œuvre, le support et le paramétrage avancé de nos solutions », précise le Solution Sales Engineer.

À souligner enfin que le groupe propose aussi le kit StarterKit moneo, comprenant le matériel et logiciel installé et préconfiguré, pour les entreprises au stade de vouloir s’initier rapidement au monde du 4.0 et à partir de 3 à 4 K€ seulement.

www.ifm.com/fr

