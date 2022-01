Ifco diminue les émissions carbone de ses clients et leur fait savoir

Les bacs en plastique peuvent être réutilisés jusqu'à 120 fois avant d'être recyclés.

Réutilisable jusqu’à 120 fois et recyclé en fin de vie, le bac en plastique possède d’indéniables atouts environnementaux bien qu’il soit issu d’une matière fossile. Ifco, dont l’activité consiste à louer et gérer ce type d’emballage aux producteurs de fruits et légumes et autres produits frais pour qu’ils puissent les acheminer vers les magasins de la grande distribution, le fait savoir à ses clients en leur fournissant ce qu’il appelle des certificats de développement durable. Une façon comme une autre de leur faire comprendre « leur engagement en matière de protection de l'environnement et de durabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. » L’opération se renouvelle depuis maintenant cinq ans.

20,4 millions d'ampoules

En 2021, le pooliste leur a permis d'économiser quelque 616 699 tonnes d'émissions de CO2 d’après les calculs qu’il effectue en se basant sur des études d’analyse de cycle de vie (ACV) réalisées par des organismes spécialisés tels que la Stiftung Initiative Mehrweg (SIM), l'Institut Fraunhofer pour la logistique et les flux de matériaux ou encore Franklin Associates. Ce montant - signale l’entreprise - équivaut à 333 190 voitures en moins sur la route en un an, 38 688 térajoules d'électricité, soit l’énergie nécessaire pour alimenter plus de 20,4 millions d'ampoules pendant un an ou encore 310 795 tonnes de déchets solides, soit l'équivalent des ordures produites chaque jour par 229 millions de personnes. « Nous savons que la majorité de nos clients se sont engagés à atteindre des objectifs ambitieux de durabilité et nous sommes ravis de pouvoir contribuer à leurs progrès et fournir des preuves fiables de leurs économies », explique Michael Pooley, le Pdg de l’entreprise.

Ifco est le leader mondial de la location d’emballages réutilisables pour les aliments frais. Présent dans 50 pays, le groupe exploite un parc de 325 millions de bacs pour un équivalent de 1,9 milliard de rotations par an effectuées pour le compte de producteurs de fruits et légumes, viande, volaille, œufs, produits de boulangerie et de la mer.