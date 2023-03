iExec : Sécuriser les données industrielles grâce à la Blockchain

Le développement de l’industrie 4.0, avec en première ligne l’IoT, génère une multiplication considérable des échanges de données. « Le premier enjeu dans la transmission de données industrielles est de certifier que la donnée exploitée est bien légitime, c’est-à-dire qu’elle provient bien du capteur ou de la machine qui l’a générée. La seconde exigence, liée à la sécurité, est d’avoir la certitude que cette donnée provient bien d’un équipement ou d’un individu autorisé », expose en préambule Francis Otshudi, Directeur du Marché Entreprises d’iExec.

« LA » réponse aux enjeux d’intégrité et propriété des données industrielles

La Blockchain répond justement aux enjeux d’intégrité et propriété des données industrielles. La violation des installations, l’usurpation d’identité et la falsification d’informations comptent en effet parmi les principales menaces de sécurité de l’industrie. Ainsi, instaurer la confiance dans les données collectées et sécuriser les infrastructures IoT sont des étapes essentielles.

Pour résoudre ces problématiques de sécurité industrielle, iExec fournit à ses clients une infrastructure Blockchain permettant l’ancrage de chaque donnée générée par les équipements IoT, ainsi qu’un contrôle des accès autogéré par Smart Contract. L’infrastructure d’iExec va à la fois certifier l’authenticité des données, garantir la transparence totale sur la gestion des accès et fournir la preuve immuable de chaque action réalisée.

iExec, un ADN inscrit dans la Blockchain

iExec est née dans l’écosystème Blockchain. « Tout notre ADN y a ses racines. D’ailleurs, notre positionnement est assez unique. Nous accompagnons nos clients sur tous les aspects de leur projet, à travers un conseil approfondi d’abord, le déploiement effectif du projet ensuite. Mais surtout, en permettant aux entreprises de s’appuyer sur notre propre infrastructure Blockchain », explique Francis Otshudi qui poursuit : « Si la Blockchain permet un grand nombre de cas d’usage, c’est un sujet encore nouveau pour beaucoup d’industriels. Nous agissons ainsi à tous les niveaux. Nous aidons les entreprises à comprendre comment la Blockchain peut résoudre leurs enjeux, nous leur permettons d’identifier les opportunités pour leur activité, et nous les accompagnons dans la prise en main de la technologie. Une fois l’application définie, nous pouvons la mettre en œuvre très rapidement grâce à notre infrastructure. »

Une infrastructure qui permet de répondre aux enjeux de gouvernance, de confiance, mais aussi de confidentialité autour des données. Elle combine en effet la Blockchain avec une autre technologie, le Calcul Confidentiel, qui apporte une couche de confidentialité dans les cas où la donnée générée est sensible.

