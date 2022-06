IES Ingrédients étend ses capacités à Allauch

En 2023, IES Ingrédients célèbrera ses 30 ans. La société abordera cet anniversaire avec des capacités décuplées pour servir en matières premières naturelles et de synthèse les industries du parfum, de la cosmétique et des arômes alimentaires. Le 10 juin, son fondateur, actionnaire majoritaire et PDG, François-Patrick Sabater, et son directeur général adjoint, Noël Poinsignon, ont inauguré un site de 3 000 m² à Allauch (Bouches-du-Rhône), près de Marseille, à quelques dizaines de mètres de ses anciennes installations quatre fois moins étendues. Cinq millions d’euros ont été investis dans le bâtiment qui comprend le siège social, des laboratoires et un entrepôt de 1 350 m² pour le stockage, soit cinq fois plus qu'auparavant.

