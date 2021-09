[Idée verte] Velux veut effacer son empreinte carbone historique pour ses 100 ans

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Velux Velux a été fondée au Danemark en 1941 par Villum Kann Rasmussen. Il a breveté sa première fenêtre en 1942.

En 2041, Velux aura 100 ans. Un anniversaire que le fabricant de fenêtres de toit veut fêter en faisant un cadeau au climat. Grâce à un partenariat avec l’association WWF, l’entreprise danoise (11 500 salariés, 27 usines dans 11 pays) veut avoir compensé ses émissions de gaz à effet de serre (GES) historiques dans des projets de reforestation. Seules ses émissions directes (scope 1) et indirectes liées à ses consommations d’énergie (scope 2) sont concernées. Le WWF les a évaluées à 5,6 millions de tonnes équivalent CO2 en utilisant les standards du GHG Protocol. Un chiffre validé par Carbon Trust.

"Nous voulons prendre la responsabilité totale de nos émissions passées et les effacer", justifie Catherine Juillard, directrice des relations institutionnelles et bâtiments durables de Velux France (900 personnes sur quatre sites industriels). Mais comme "on ne peut plus agir" pour les réduire, le meilleur moyen est de créer de nouveaux puits de carbone durables… Et naturels. Le WWF est en train d’identifier cinq projets d’envergure dans les forêts tropicales. Le coût de l’opération n’est pas communiqué par Velux.

