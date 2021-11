[Idée verte] Une plateforme géospatiale pour mesurer la capacité d'absorption de CO2 des forêts

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Nasa La violente déforestation que subit l'Amazonie dégrade la capacité d'absorption de CO2 des forêts.

Réunis à Glasgow pour la COP26, une centaine de pays s'est engagée mardi 2 novembre à enrayer la déforestation d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, ils prévoient notamment une enveloppe de 16,5 milliards d'euros, un montant jugé bien trop faible pour de nombreuses associations environnementales. Il faut dire que le temps presse : chaque minute, l'équivalent d'environ 27 terrains de football de forêts partent en fumée. Considérées comme les poumons de la planète, elles jouent pourtant un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique, car elles absorbent une partie des émissions de CO2 rejetées dans l'atmosphère.

C'est justement pour mesurer avec précision l'ampleur de cette captation que l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) s'est associé au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE) et à la start-up Kayrros. Ensemble, ils ont exploité les données récoltées par le satellite SMOS de l’Agence spatiale européenne (ASE) et les ont combinées à de puissants algorithmes. Dévoilé fin octobre, le fruit de leur travail se matérialise par une plateforme baptisée Biomass Carbon Monitor.

Les forêts tropicales endommagées

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]