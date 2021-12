[Idée verte] Une pile à combustible au gaz pour le paquebot MSC World Europa

Le 2 décembre, les Chantiers de l’Atlantique ont mis à l’eau le paquebot MSC World Europa, nom de code W34 et premier de la série MSC Class, qui fonctionnera au gaz naturel liquéfié (GNL). Souvent décrié pour l’utilisation d’un fuel lourd générateur de CO2 mais aussi de particules nocives, le monde de la croisière tente de redorer son blason. L’alternative GNL permet d’éliminer les émissions de souffre et l’essentiel des particules fines, tout en réduisant d’environ 20% les émissions de gaz à effet de serre. Mais le chantier naval et le croisiériste souhaitent aller encore plus loin. Ils vont installer un démonstrateur de pile à combustible de 150 kW (deux modules de 75 kW) qui produira directement de l’électricité par réaction électrochimique à partir du gaz naturel.