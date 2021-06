[Idée verte] Le spécialiste bordelais de l'hydrogène HDF entre en Bourse pour industrialiser le Power-to-x-to-power

Le rendement énergétique n’est pas très bon, au mieux 35 %. Mais Hydrogène de France (HDF Energy) n’en a cure. Le "power-to-x-to-power", qui consiste à stocker à plus long terme que dans une batterie li-ion des électrons sous forme de molécules, souvent de l’hydrogène, pour ensuite produire à nouveau de l’électricité (mais à la demande) n’est pas une fin en soi. C’est un moyen de gommer l’intermittence des énergies renouvelables solaires et éoliennes et de continuer à fournir de l’électricité la nuit ou lorsqu’il n’y a plus de vent.