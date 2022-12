[Idée verte] Le chauffage hydrogène, une alternative au tout électrique pour les Pays-Bas

© Koen de Lange is in dienst van Stedin

Partout en Europe, les distributeurs de gaz se cherchent un avenir dans la transition énergétique. Si les transporteurs, comme GRTgaz, travaillent déjà d’arrache pied à convertir leur réseau à l’hydrogène, les distributeurs, comme GRDF en France, n’ont qu’une idée très floue de ce que vont devenir leurs centaines de milliers de kilomètres de canalisation qui apportent le gaz aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises. Bien sûr, il y aura le biogaz. La France a le potentiel pour couvrir 100 % de la consommation de gaz en 2050, soit environ 325 TWh, en gaz vert, dont un tiers d’hydrogène et les deux tiers de biométhane issue de la méthanisation agricole ou des déchets, de la pyrogazéification de la biomasse, ou de gaz de synthèse par méthanation.

[...]