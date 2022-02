[Idée verte] La start-up Kompozite scrute l’impact environnemental des matériaux de construction

Rendre les données environnementales des matériaux de construction et leurs autres éléments accessibles à ses utilisateurs, tel est l’objectif affiché de Kompozite. « Avec la RE2020, il y a un gros besoin d’informations sur les données carbone. On pousse la digitalisation de l'ensemble des informations d'un même produit en même temps », explique Damien Cuny, président et fondateur de la start-up de 9 personnes, créée en 2020 à Paris. L’entreprise a levé 1,4 million d’euros pour son démarrage, et mis en ligne son site mi-janvier 2022.

