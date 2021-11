[Idée verte] La métropole de Rouen installe des filets anti-déchets sur la Seine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Alan Aubry - Métropole Rouen Normandie La métropole de Rouen poursuit son expérimentation de filets anti-déchets sur le territoire, en ciblant la Seine.

D’accord, Arthur Germain-Hidalgo, 19 ans, a descendu la Seine « sans être malade », depuis sa source jusqu’à son embouchure, soit 780 kilomètres en 49 jours entre juin et juillet 2021. Mais si cet exploit sportif montre que la Seine est redevenue « baignable », elle n’est pas propre pour autant. Les habitants ont leur part de responsabilité puisqu’ils jettent dans l’espace public toutes sortes de déchets qui, après avoir été charriés par le vent et la pluie, traversent les grilles des réseaux d’eau pluviale et atterrissent dans le milieu naturel, la Seine, puis la mer.

C’est pour « mesurer et caractériser ces déchets et mettre en place les politiques publiques appropriées » que la métropole de Rouen - traversée par la Seine - expérimente un système de filets collecteurs de déchets placés à la sortie des exutoires d’eau pluviale. Après trois filets placés en novembre 2020 sur la rivière du Cailly, affluent de la Seine, la collectivité vient d’installer avec le concours de l’entreprise Pollustock (8 salariés) installée à Mandelieu-la-Napoule (Alpes Maritimes) six filets anti-déchets supplémentaires dont 4 sur la Seine.

