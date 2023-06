[Idée verte] La cellulose moulée, une alternative au plastique pour les barquettes alimentaires

Pas toujours facile d'avoir raison avant l'heure ! «Nous avons été les premiers en France et en Europe à mettre au point une barquette alimentaire operculable, 100% compostable et biodégradable», revendique Olivier Mas, fondateur et président de Cellulopack. Le spécialiste tarn-et-garonnais de la cellulose moulée haute densité (CMHD) est aujourd'hui conforté dans ses choix stratégiques et technologiques. Le contexte sociétal est favorable et les nouvelles réglementations visant une réduction de l'emploi du plastique dans les emballages boostent sa feuille de route. «Nous sommes d'ores et déjà en capacité de répondre aux contraintes de l'arrêt de l'utilisation de barquettes en plastique dans les cantines scolaires, qui entrera en vigueur en 2025», se félicite le chef d'entreprise.

