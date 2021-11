[Idée verte] Heole développe une voile photovoltaïque pour décarboner voiliers et ballons

15 jours gratuits et sans engagement

Le rendement énergétique est faible, 3,5%. Le surpoids est non négligeable, de l’ordre de 300 à 500 grammes par mètre carré. Mais une voile de 50 m2 couverte de films photovoltaïques organiques (OPV) suffirait à rendre autonome en électricité un trimaran de course transatlantique. Jusqu’à alimenter à lui seul en électricité le bord d’un bateau, voire supprimer le moteur thermique. C’est du moins le pari de la toute jeune start-up Heole créée à Vannes (Morbihan) à l'été 2021. Son nom, contraction de heol, soleil en Breton, et Éole, dieu grec du vent, résume le principe. Reste à le concrétiser.