[Idée verte] Global Bioenergies fait voler un avion à l’essence de betteraves avec Swift Fuel

« Même température ! Mêmes performances ! Sans savoir qu’il y a du biocarburant dans l’une des ailes, on ne ferait pas la différence, et c’est une bonne nouvelle », a déclaré le champion du monde de voltige Bastien Leroux, à la descente de son avion à hélices VAN RV-8, le 15 juin, après un vol international d’une heure entre Sarrebruck en Allemagne et Reims et tout un enchaînement de figures. Il testait les performances d’une essence d’aviation renouvelable à plus de 97 %, produite par le spécialiste français de la chimie verte Global Bioenergies et son partenaire allemand, Swift Fuel. Une première.