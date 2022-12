[Idée verte] Fountaine-Pajot engage la décarbonation de la navigation de plaisance

En 1976, Jean-François Fountaine, aujourd’hui maire de La Rochelle (Charente-Maritime), s'associe à un autre skipper, Yves Pajot, pour se lancer dans la construction de yachts. Un demi-siècle plus tard, les questions de réchauffement climatique, de préservation de l’environnement, et notamment de l’espace marin, sont devenues incontournables, y compris pour les chantiers navals qui doivent opérer une révolution quant à la manière de concevoir leurs produits. «80% de l’empreinte carbone d’un bateau provient de son utilisation et 20% de sa production», résume Mathieu Fountaine, directeur général adjoint de Fountaine-Pajot.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]