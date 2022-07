[Idée verte] Adopter sa solution de décarbonation made in France sur la plateforme «Je décarbone»

Encore un peu de patience. La plateforme « Je décarbone », lancée mi-juin 2022 par le comité stratégique de filière Nouveaux systèmes énergétiques (CSF NSE) ne sera ouverte aux entreprises et collectivités qui souhaitent se décarboner qu’à partir du 7 septembre. C’est à cette date que tous les offreurs de solutions de décarbonation conçues et/ou produites en France, inscrits sur la plateforme, se retrouveront à Paris pour lancer réellement ce site de mise en relation qualifiée. Cet été, le site jedecarbone.fr ne sera ouvert qu’aux offreurs de solutions, qui sont invités à remplir des fiches pour se présenter, indiquer à quels types de problématiques de décarbonation ils sont susceptibles de répondre, et détailler la maturité de leurs solutions, leur degré de made in France…

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]