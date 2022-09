Idec veut construire une base logistique en Sologne

Le promoteur aménageur Idec projette d'implanter une plateforme logistique à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher). Sur une zone de 24 hectares, la foncière va aménager un bâtiment de 70 000 mètres carrés à destination principalement de la grande distribution. L'investissement est d'environ 70 millions d'euros. La mise en service est envisagée en 2024. Idec veut implanter ce parc au croisement des axes Paris-Clermont-Ferrand (A71) et Nantes-Lyon (A85), et à proximité immédiate de l'autoroute A20 vers Limoges et Toulouse, au barycentre du pays, mais dans une zone encore naturelle, la Sologne.

[...]