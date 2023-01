ID Logistics porté par la croissance externe

« Une année charnière » : c’est ainsi qu’Éric Hemar, Pdg d'ID Logistics, qualifie l’exercice 2022 en faisant allusion à la forte expansion du groupe, que ce soit à l’international, avec l’acquisition de Kane Logistics aux États-Unis, son implantation en Italie et au Benelux avec l’intégration de GVT, ou les rachats effectués en France comme Colisweb. Le groupe spécialisé dans la logistique boucle l’exercice 2022 sur une croissance de 31,3 %, à 2,5 milliards d’euros, et de 11,3%, à données comparables, c’est-à-dire hors acquisitions.

