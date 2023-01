ID Logistics lance un important programme de recrutement

La logistique est en forte croissance en France, dopée par la reprise économique et l’e-commerce. Sur la seule année 2021, l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique (OPTL) recensait 28 000 emplois supplémentaires dans le domaine du transport et de la logistique. Mais il n’y a pas que ces secteurs qui croissent, ce qui provoque de vives tensions sur le marché de l’emploi. Dans ce contexte, ID Logistics annonce un programme de recrutement portant sur 700 postes dont 500 contrats à durée indéterminée (CDI) et 200 contrats en alternance, soit 2,5% de ses effectifs. Tous les métiers du groupe sont concernés, du préparateur de commandes au cariste, en passant par les directeurs de site et les fonctions support.

