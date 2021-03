IBM s’engage dans le recyclage des plastiques avec Technip Energies et Under Armour

La société IBM, plus connue pour son rôle dans la production de matériel informatique, de logiciels et de services informatiques, s’attaque au recyclage des plastiques. Mercredi 10 mars, la multinationale a informé avoir conclu un accord avec Under Armour, fabricant américain de vêtements, et Technip Energies, société d’ingénierie spécialisée dans la transition énergétique. Les trois acteurs sont désormais réunis au sein d’une coentreprise "pour contribuer au développement technologique du recyclage des plastiques", indique le communiqué qui annonce le début des travaux courant 2021.