IA : Novo Nordisk s’associe à Microsoft pour muscler sa R&D

Novo Nordisk et Microsoft ont scellé une collaboration stratégique pour mettre à profit l’IA et les capacités d'exploitation des données du géant américain, au service de la découverte et du développement de nouveaux médicaments.

L’accord, prévu pour être pluriannuel, mais dont les modalités financières n’ont pas été dévoilées, vise à accélérer la recherche du laboratoire danois. Deux applications sont déjà en développement.

[...]