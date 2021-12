HysetCo remporte un appel à projets pour déployer six nouvelles stations de recharge hydrogène en Ile-de-France

© Air Liquide HysetCo, une société créée notamment par Air Liquide et Toyota, va construire de nouvelles stations de recharge hydrogène en Ile-de-France.

Coup d'accélérateur sur la mobilité hydrogène en Ile-de-France. La société HysetCo, spécialisée dans la distribution d’hydrogène, a remporté l’appel d’offres « Écosystèmes territoriaux hydrogène » lancé par l’Ademe. Une annonce, faite mardi 21 décembre, et qui se traduira par la construction de six nouvelles stations de distribution d'hydrogène dans la région. Celles-ci devraient être en capacité de distribuer un tonne d’hydrogène par jour, est-il précisé dans un communiqué. « Deux de ces stations disposeront d’un électrolyseur permettant une production d’hydrogène décentralisée bas carbone », ajoute la préfecture de la région Ile-de-France.

Une annonce qui va permettre de faire grandir l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques à hydrogène. Déjà trois stations sont opérationnelles à Orly, Roissy et Porte de La Chapelle. Mais le projet ne se limite pas aux stations hydrogène. HysetCo, société cofondée en 2019 par Air Liquide, Idex, la Société du Taxi Électrique Parisien (STEP) et Toyota, va par ailleurs déployer dans la capitale « 180 véhicules hydrogène dont 20 bennes à ordures ménagères, 20 engins de nettoiement, et la transformation progressive de 140 véhicules utilitaires et de poids lourds ».

