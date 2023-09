Hynaero, cette start-up qui lance un projet de Canadair Made in France

L’emblématique Canadair va-t-il être supplanté dans quelques années par un appareil tricolore, plus efficace encore contre les grands feux de forêts ? C’est l’ambition de la start-up girondine Hynaero qui a dévoilé cet été le Frégate-F100. « Notre objectif est qu’en 2030, les États et les opérateurs privés aient le choix entre un avion dont la conception remonte aux années 60 et un appareil moderne, quasiment au même prix, mais avec des capacités doubles », assène David Pincet, co-fondateur d’Hynaero, créée au printemps. C’est de là que ce projet tire son bien-fondé : il s’engouffre dans une brèche béante, celle du manque d'engins bombardiers d’eau disponibles.

