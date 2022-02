Hymeet, le projet du Cetim pour aider les PME industrielles à prendre le virage de l'hydrogène

Le Cetim, centre d'expertise mécanique français, annonce le lancement d’Hymeet, un centre d’ingénierie et d’essais sur les matériaux liés à l’hydrogène, qui sera localisé dans les Pays de la Loire. Hymeet est l’acronyme de « Hydrogen Material and Equipement Engineering and Testing Center ». Dans sa première tranche, le projet représentera un investissement de 11 millions d’euros, et ce, dès 2022. Il atteindra ensuite la somme totale de 25 millions d’euros sur quatre ans. Une centaine d'emplois de haut niveau accompagnera cet investissement à terme.