Hydroxyde de lithium : Nobian et Vulcan s’associent pour construire une usine en Allemagne

Nobian et Vulcan ont signé un accord de partenariat stratégique pour construire et exploiter une usine de production d'hydroxyde de lithium en Allemagne. Celui-ci sera produit selon la technologie d'électrolyse du chlorure de lithium de Vulcan. L'investissement nécessaire s'élève à 322 M€ et vise à fournir une première source d'approvisionnement local en lithium à l'UE.