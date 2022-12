Hydrogène vert : Pourquoi Air Liquide et McPhy devraient se méfier de l’américain Plug

Andy Marsh, le directeur général de Plug Power, ne le cache pas. C’est sur les plates-bandes de son « bon ami Air liquide », qu’il vient marcher en débarquant en Europe. Car Plug, le nom commercial de l’entreprise américaine, n’est plus un simple fabricant de piles à combustible pour chariots logistiques. Depuis 2020, ce pionnier a développé un écosystème industriel complet de l’hydrogène vert aux États-Unis, à coups d’acquisitions et d’investissements. Il maîtrise désormais tous les maillons de la chaîne, de la fabrication d’électrolyseurs à la distribution d’hydrogène vert, en passant par la production, la liquéfaction, le transport par camion cryogénique, la fabrication des stations. Le tout sans abandonner les piles à combustible, pour des usages aussi variés que la logistique, la mobilité, l’industrie, le stockage d’énergies renouvelables et l’installation de groupes électro-hydrogène de secours, avec un premier démonstrateur sur un datacenter de Microsoft.

[...]