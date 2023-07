Hydrogène vert : « La chimie est un des secteurs auxquels Lhyfe s'intéresse en premier », François Hoche (responsable des marchés de l'industrie, Lhyfe)

Infochimie Magazine : Pouvez-vous présenter la société Lhyfe ?

François Hoche : Lhyfe, société créée en 2017, est basée à Nantes et comprend des filiales et des bureaux en Europe, avec des opérations dans 11 pays européens. Son objectif est de s'imposer comme un des leaders européens indépendants de la production et de la distribution de l'hydrogène vert et renouvelable (issu de l'électrolyse de l'eau, à partir d'électricité renouvelable).

À l'avenir, Lhyfe a pour but d'atteindre 55 MW de capacité de production installée en 2024, 200 MW en 2026 et plus de 3 GW en 2030, équivalant à une production maximale d'hydrogène de 1 200 tonnes par jour. Pour ce faire, Lhyfe s'appuie sur un portefeuille d'affaires potentielles très important, qui représente 9,8 GW sur toute l'Europe. À ce jour, le portefeuille de Lhyfe est essentiellement partagé entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Nord, et dans une moindre mesure, l'Europe du Sud.

